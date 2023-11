Sensacja w Lidze Europy! Wielkie emocje i Liverpool na deskach

Liverpool FC jest oczywiście faworytem do wygrania swojej grupy w Lidze Europy. Angielski zespół jest stawiany generalnie w gronie tych, którzy powinni sięgnąć po tytuł w ostatecznym rozrachunku. "The Reds" wciąż nie mają jednak zapewnionego awansu, a w czwartej kolejce przyszło im się mierzyć na wyjeździe z francuską Toulouse FC i nie była to miła wizyta, bo zakończyła się sensacyjną porażką.