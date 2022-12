Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że doniesienia o transferze Cristiano Ronaldo do saudyjskiego klubu Al-Nassr to tylko sensacyjne plotki. Życie jednak szybko zweryfikowało tak postawioną tezę, a Portugalczyk podpisał już kontrakt z ekipą z Rijadu, wiążąc się z nią kontraktem obowiązującym do 2025 roku.