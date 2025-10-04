Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacja na trybunach. Nawrocki niespodziewanym gościem, wszystko się nagrało

Rafał Sierhej

Nie jest żadną tajemnicą, że Karol Nawrocki to wielki kibic sportu, w szczególności piłki nożnej. Prywatnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wspiera od wielu lat gdańską Lechię. W sobotę niespodziewanie pojawił się na trybunach podczas meczu... A Klasy. W mediach społecznościowych ukazało się zaskakujące nagranie z Karolem Nawrockim uchwyconym na obiekcie.

Gdy Karol Nawrocki przejmował rolę prezydenta w Polsce, zapowiadał, że jego celem jest odwiedzenie wszystkich stadionów w naszym kraju. Wówczas można było zakładać, że chodzi o te ekstraklasowe obiekty oraz te, na których gra regularnie reprezentacja Polski - PGE Narodowy oraz Stadion Śląski w Chorzowie.

Jasne było, że można spodziewać się wizyty Nawrockiego na meczach Lechii Gdańsk, bo od dawna wiadomo, że od wielu lat jest wielkim kibicem zespołu z Gdańska. Tak się oczywiście stało, a na stadionie swojego ulubionego klubu przywitali Nawrockiego z wszelkimi honorami.

Nawrocki na trybunach. Nieoczekiwana niespodzianka

Jak się jednak okazuje, deklaracja Nawrockiego nie dotyczyła jedynie tych największych obiektów. W sobotnie popołudnie pojawił się bowiem na stadionie zespołu z A-Klasy - Jaguara Wolanów z okręgu radomskiego. Gospodarze mierzyli się z drużyną Młodzika 18 Radom. Wszystko uwiecznił i opublikował w mediach społecznościowych Szymon Janczyk z "Weszło.com".

"Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. Karolu Nawrocki w imieniu Jaguara Wolanów dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował. Ładny szalik, proszę bronić barw!" - napisał dziennikarz, publikując także nagranie z obleganym przez kibiców Nawrockim.

