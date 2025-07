Sensacja, jakiej świat nie widział. Guardiola upokorzony, Al-Hilal w ćwierćfinale KMŚ

Al-Hilal na krajowym podwórku jest potęgą. Po mistrzostwo Arabii Saudyjskiej sięgał łącznie aż 19 razy, czterokrotnie triumfował też w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Tyle, że - no właśnie, to wciąż "tylko" rozgrywki w Azji. Rywalizacja z europejskimi ekipami w KMŚ miała być dla drużyny Simone Inzaghiego bolesną lekcją. Tymczasem wyrosła ona na turniejowego "czarnego konia".

Już w pierwszym grupowym spotkaniu zatrzymała Real Madryt (1:1). Następnie zremisowała bezbramkowo z RB Salzburg i kwestię awansu do fazy pucharowej miała we własnych rękach. Wystarczyło pokonać teoretycznie najsłabszego z grupowych rywali - meksykańską Pachucę. I to się udało. Na 1/8 finału piękna przygoda Al-Hilal miała się jednak zakończyć. Rywalem był bowiem wielki Manchester City z Erlingiem Haalandem w wyjściowej "11".