W dzisiejszym hicie 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata Real Madryt zmierzy się z Juventusem. To spotkanie może mieć wyjątkowy wymiar dla polskich kibiców. A to dlatego, że jego rozjemcą będzie nasz najbardziej ceniony międzynarodowy arbiter - Szymon Marciniak. Będzie to dla niego jedenasty w karierze mecz z udziałem ekipy "Królewskich".