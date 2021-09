Do pogromu tureckich piłkarzy doszło we wtorek. Senol Gunes nie został zwolniony w trybie nagłym. Krajowa federacja zaprosiła go na spotkanie. Komunikat o dymisji pojawił się w piątkowe popołudnie.

Gunes dowodził drużyna narodową od wiosny 2019 roku. Funkcję selekcjonera sprawował po raz drugi. Wcześniej dostąpił tego zaszczytu w latach 2000-04.





Senol Gunes - architekt sukcesu z 2002 roku

Pod jego batutą reprezentacja Turcji odniosła największy sukces w historii, zajmując trzecie miejsce w finałach World Cup 2002.



Jeszcze pół roku temu wydawało się, że piłkarze spod znaku półksiężyca są na dobrej drodze, by awansować na kolejny mundial. W marcu wywalczyli siedem na dziewięć możliwych punktów w eliminacyjnej grupie G. Pokonali wówczas m.in. Holandię 4-2 i objęli pozycję lidera.

Finały Euro 2020 okazały się dla Turków kompletną klapą. Jesienna faza kwalifikacji MŚ pokazuje z kolei, że drużyna nadal jest w kryzysie. Był on jeszcze tuszowany remisem z Czarnogórą (2-2) i wygraną z Gibraltarem (3-0).

Porażka z "Oranje" 1-6 była już jednak ciosem, wobec której chlebodawcy Gunesa nie mogli przejść obojętnie.



UKi

