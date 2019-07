Dzisiaj wieczorem na Cairo International Stadium finałowy mecz o mistrzostwo Czarnego Kontynentu - Senegal mierzy się z Algierią. Prawdziwa futbolowa gorączka ogarnęła Algierię. Tamtejszy rząd uruchomił most powietrzny z Kairem. Dzisiaj wieczorem na meczu ma być 20 tys. kibiców "Lisów Pustyni"!

Oba zespoły zmierzyły się ze sobą na turnieju w Egipcie już w grupie. 27 czerwca Algierczycy, po trafieniu Youcefa Belaili, wygrali 1-0. W ogóle reprezentacja z Afryki Północnej ma znacznie korzystniejszy bilans gier z Senegalczykami, bo 13 spotkań wygrała, pięć zremisowała i tylko cztery przegrała. Jak będzie dzisiaj wieczorem, trudno powiedzieć.



"Lwy Terangi", z Sadio Mane w składzie, przyleciały na 32 Africa Cup of Nations tylko w jednym celu, po raz pierwszy w historii zdobyć mistrzostwo. Dotychczas, tej mocno futbolowej nacji, jeszcze się ta sztuka nie udała. Najbliżej było w 2002 roku, ale w finałowym spotkaniu lepszy po serii karnych okazał się Kamerun. Decydującej jedenastki nie wykorzystał wtedy Aliou Cisse, który od kilku lat jest selekcjonerem Senegalu.

- Ten finał to ukoronowanie pięciu lat naszej ciężkiej pracy. Od przyjazdu na turniej nastawialiśmy się na to spotkanie i teraz w nim zagramy. 17 lat w futbolu to bardzo długi czas. Kiedy poprzednio graliśmy w finale, to obecni reprezentanci byli dziećmi. Wiele przeszliśmy od tego czasu, wiele się wydarzyło, ale to teraz nieistotne. Liczy się tylko mecz z Algierią. Tutaj o wszystkim zdecydują detale - cytuje Aliou Cisse strona Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej.

"Lwy Terangi" zagrają bez swojej ostoi w tyłach Kalidou Koulibaly'ego, który musi pauzować za żółte kartki. "Lisy Pustyni" zagrają w najsilniejszym zestawieniu, ze swoją największą gwiazdą Riyadem Mahrezem, którego trafienie w końcówce półfinałowego starcia z Nigerią, dało awans do finałowego spotkania. Algieria mistrzem kontynentu była dotychczas raz, w 1990 roku, kiedy to grał jeszcze legendarny Rabah Madjer.

W finale oba zespoły poprowadzą miejscowi szkoleniowcy, Aliou Cisse z jednej strony, a Djamel Belmadi z drugiej. Taka sytuacja ma miejsce dopiero po raz piąty w historii rozgrywek, które zaczęły się jeszcze przed mistrzostwami Starego Kontynentu, w 1957 roku. Zwycięzca otrzyma od CAF, Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej, 4,5 mln dolarów, przegrany o dwa miliony mniej. Początek finałowego spotkanie Senegal - Algieria w Kairze o godzinie 21.00.

Michał Zichlarz



Triumfatorzy Pucharu Narodów Afryki

1957 - Egipt, 1959 - Egipt,1962 - Etiopia, 1963 - Ghana, 1965 - Ghana, 1968 - DR Konga, 1970 - Sudan, 1972 - Kongo, 1974 - Zair, 1976 - Maroko, 1978 - Ghana, 1980 - Nigeria, 1982 - Ghana, 1984 - Kamerun, 1986 - Egipt, 1988 - Kamerun, 1990 - Algieria, 1992 - WKS, 1994 - Nigeria, 1996 - RPA, 1998 - Egipt, 2000 - Kamerun, 2002 - Kamerun, 2004 - Tunezja, 2006 - Egipt, 2008 - Egipt, 2010 - Egipt, 2012 - Zambia, 2013 - Nigeria, 2015 - WKS, 2017 - Kamerun.