Selekcjoner Rosji z nowym kontraktem. "Jestem wdzięczny"

Nowa umowa Karpina będzie obowiązywać do sierpnia 2024 roku. Już pewnym jest, że przez przynajmniej połowę tego czasu Rosjanie nie będą mogli brać udziału w rozgrywkach o stawkę. Europejska centrala wykluczyła Rosjan z eliminacji Euro 2024, które kończą się w listopadzie 2023 roku.

Selekcjoner reprezentacji Rosji z nowym kontraktem

Od momentu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę , Rosja jest wykluczona ze wszystkich międzypaństwowych rozgrywek. Ostatni mecz o punkty Sborna zagrała w listpoadzie zeszłego roku, w ramach eliminacji do katarskiego mundialu.

- Jestem wdzięczny RFU za propozycję dalszej pracy w reprezentacji Rosji. Chciałbym również podziękować kierownictwu Rostowa, który zgodził się na połączenie stanowisk w reprezentacji i klubie. Nawet teraz, kiedy reprezentacja nie bierze udziału w oficjalnych turniejach, potrzeba istnienia reprezentacji Rosji nie budzi wątpliwości. Ważne jest, aby pokazać, że jesteśmy, żyjemy i jesteśmy gotowi do powrotu na międzynarodowe zawody - stwierdził Karpin w wypowiedzi dla oficjalnej strony rosyjskiego związku.

- Walerij Karpin to doświadczony trener, który potrafi nie tylko tworzyć dobre drużyny, ale także rozwijać zawodników. RFU pozytywnie ocenia wyniki jego pracy w kadrze narodowej. Niestety dzisiaj jesteśmy zawieszeni w międzynarodowych rozgrywkach, ale naszym zadaniem jest zachowanie instytucji reprezentacji narodowych, która przyczynia się do rozwoju piłkarzy. Wszystkie drużyny, w tym reprezentacja narodowa, muszą być w dobrej formie, aby w przyszłości być gotowe do oficjalnych meczów - dodał z kolei Aleksander Diukow, prezes związku.