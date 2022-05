Selekcjoner reprezentacji Rosji potwierdza. A więc jednak!

Walerij Karpin o "potrzebie regeneracji". A gdzie wojna?!

- Tak, rzeczywiście dyskutowaliśmy o różnych opcjach i doszliśmy do wniosku, że po trudnym pod każdym względem sezonie warto dać zawodnikom szansę na dobry odpoczynek i regenerację sił przed kolejnym sezonem piłkarskim - powiedział Walerij Karpin, cytowany m.in. przez sport.ua.

Jak widać z wypowiedzi Karpina, oczywiście nie ma słowem o tym, że to wojna w Ukrainie prowadzona przez Federację Rosyjską sypnęła piach w szprychy rosyjskiego futbolu. Ot, jakby w ogóle nie było tematu...

A przypomnijmy, że reprezentacja Rosji nie ma prawa grać pod auspicjami UEFA w bieżącym oraz nadchodzącym sezonie. A dodatkowo, o czym polscy kibice doskonale pamiętają, niedawno została wykluczona z prawa gry o awans poprzez baraże do mistrzostw świata w Katarze, gdzie miała mierzyć się z reprezentacją Polski. Dzięki temu biało-czerwoni skorzystali na wolnym losie, a w finale pokonali Szwecję i w tym roku pojadą na najważniejszy turniej piłkarski świata.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dulkiewicz w "Gościu Wydarzeń" o meczu w Gdańsku: Zebraliśmy ponad 200 tys. zł na pomoc Ukrainie Polsat News

- Jak uczciwe jest to, że Polska od razu zagra w finale baraży do MŚ 2022? To wszystko jest nieuczciwe. Czy życzę im porażki? Nie obchodzi mnie to. Inne reprezentacje też nas nie poparły - tak pod koniec marca mówił na konferencji prasowej sam Karpin. A następnie zaskoczył dziennikarzy przyznając, że będąc na naszym miejscu, również domagałby się wykluczenia rywala.