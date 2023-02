Selekcjoner reprezentacji Chorwacji - Zlatko Dalić zdecydował się nie brać udziału w tegorocznym głosowaniu FIFA The Best. Spośród jego podopiecznych nominację otrzymał jedynie Luka Modrić, co 56-latek uznał za krzywdzące, biorąc pod uwagę ostatnie sukcesy odnoszone przez "Ognistych". Motywy swojej decyzji wyjaśnił on za pośrednictwem listu otwartego.