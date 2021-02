Sejm przyjął uchwałę ws. uczczenia 100. rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego

W czwartek sejm przez aklamację przyjął uchwałę ws. uczczenia 100. rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego - najwybitniejszego trenera w historii polskiej piłki nożnej.

W 1974 roku podczas mistrzostw świata w Niemczech reprezentacja Górskiego zajęła trzecie miejsce. W dorobku trenera są też złoty (1972) i srebrny (1976) medal olimpijski.

"2 marca 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin Kazimierza Górskiego - wybitnego trenera, selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski i działacza Polskiego Związku Piłki Nożnej, który stał się niekwestionowanym symbolem polskiego sportu i zajął szczególne miejsce w pamięci rodaków" - napisano w tekście uchwały.

Górski urodził się we Lwowie. Tam zaczynał grać w piłkę na pozycji napastnika - w RKS Lwów występował do wybuchu wojny, potem był zawodnikiem Spartaka i Dynama Lwów.

W 1944 roku zgłosił się do wojska na ochotnika i poszedł na front. W mundurze dotarł do stolicy i w niej pozostał. Po wojnie, od 1945 do 1953 roku, był piłkarzem Legii Warszawa. Reprezentował barwy narodowe w meczu z Danią w Kopenhadze (0:8) w 1948 roku. Miał pseudonim boiskowy "Sarenka".

Po zakończeniu kariery zawodniczej szkolił piłkarzy w warszawskich klubach Marymoncie i Gwardii oraz w Lubliniance. Od 1956 roku pracował w PZPN. Był kolejno trenerem reprezentacji juniorów i młodzieżowej.

Na ponad rok przed igrzyskami olimpijskimi w 1972 roku został selekcjonerem pierwszej reprezentacji Polski, w której pracował przez pięć lat. Po 1976 roku Górski prowadził, z sukcesami, greckie zespoły - Panathinaikos Ateny, Kastorię i Olympiakos Pireus. Po powrocie do Polski przez dwa lata był trenerem Legii. Potem znów pojechał do Grecji, został szkoleniowcem w Olympiakosie i Ethnikosie.

Od 1986 roku zasiadał we władzach PZPN. W latach 1991-1995 pełnił funkcję prezesa, a po jej zakończeniu został prezesem honorowym związku.

W 1996 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz kultury fizycznej został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2001 roku otrzymał najwyższe odznaczenie Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej - Złoty Medal Zasługi FIFA. Przed nim tego zaszczytu dostąpiło tylko 40 osób - koronowane głowy, politycy, sławni piłkarze.

3 marca 2006 roku otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, natomiast trzy miesiące później - już pośmiertnie - został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 23 maja 2006 roku w Warszawie.