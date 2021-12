W tegorocznej edycji pucharu oprócz drużyn składających się z sędziów z Opolskiego ZPN pojawią się arbitrzy z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. Celem turnieju będzie zbiórka pieniędzy dla Daniela Szpili, u którego zdiagnozowano SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. Turniej rozpocznie się o godzinie 8:30 na hali OSiR w Kluczborku.

SLA to straszna i nieuleczalna choroba, która powoduje stopniowy zanik mięśni, a co za tym idzie utratę ruchowej sprawności. Objawy choroby i jej nieodwracalne skutki sprawiają, że Daniela Szpilę oraz jego rodzinę czeka kosztowne leczenie, rehabilitacja, zakup niezbędnego sprzętu, a także przystosowanie mieszkania, aby Daniel mógł w miarę normalnie funkcjonować. W związku z tym na początku listopada ruszyła zbiórka zainicjowana przez sędziów piłkarskich, w której udało się już zebrać ponad 130 tysięcy złotych. Na ten moment łącznie pieniądze wpłaciło aż 685 podmiotów, a wśród nich są nie tylko sędziowie. To nie koniec akcji, gdyż pieniądze nadal można wpłacać pod linkiem zrzutki.

Wywrócone życie

Daniel Szpila to 45-letni były i wieloletni sędzia asystent szczebla centralnego, który w swojej przygodzie z sędziowaniem zaliczył około 850 meczów, z czego ponad 200 na szczeblu centralnym (od II ligi wzwyż). Niestety kilka miesięcy temu zdiagnozowano u niego rzadką i nieuleczalną chorobę SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. W związku z tym życie Daniela zmieniło się o 180 stopni i musiał on porzucić swoje dotychczasowe pasje i zajęcia.

Sędziowie bez wątpienia stanowią mniejszość społeczności piłkarskiej w Polsce. Mimo to arbitrzy niejednokrotnie pokazywali, że potrafią się zjednoczyć i walczyć wspólnie o swój cel, czy ideę. Tym razem walczą o pomoc dla swojego kolegi z boiska - Daniela Szpilę. W akcję zbiórki pieniędzy włączyli się arbitrzy z całej Polski, którzy prowadzą mecze na każdym szczeblu rozgrywkowym - od B klasy po Ekstraklasę.