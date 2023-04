Sędzia kopnął piłkarza w czułe miejsce. Wideo z meczu podbija internet 

W meczu 13. kolejki meksykańskiej ekstraklasy doszło do skandalicznego incydentu. W 68. minucie gospodarze zdobyli gola, którego sędzia Fernando Hernandez zdecydował się uznać, pomimo wcześniejszego zagrania piłki ręką przez jednego z zawodników Club America. Piłkarze Club Leon ruszyli do niego z protestami, co bardzo nie spodobało Hernandezowi i wywołało u niego wielką frustrację.