Sebastian Szymański minionego już lata zdecydował się na bardzo nieoczekiwany przez kibiców i ekspertów ruch transferowy. Wydawało się, że pomocnik reprezentacji Polski przedłuży swoje wypożyczenie do Feyenoordu Rotterdam o kolejny rok i wspólnie z kolegami zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów. 24-latek i jego agent mieli jednak inny plan na rozwój utalentowanego pomocnika.

Reprezentant Polski chciał w końcu stabilizacji, w związku z czym podjął decyzję o odejściu z Dynamo Moskwa na zasadzie transferu definitywnego. Po Polaka zgłosiło się kilka klubów. Ostatecznie najskuteczniejsze w negocjacjach okazało się Fenerbahce Stambuł. Działacze tureckiego klubu w Sebastianie Szymańskim widzieli piłkarza, który wejdzie w buty Ardy Gulera , który odszedł za wiele milionów euro do Realu Madryt .

Sebastian Szymański potwierdził swoją wartość. Miliony to nie mrzonka

Chodzi rzecz jasna o dobrych występach w narodowych barwach. Tych było bardzo niewiele, a kibice i eksperci nieustannie liczą na to, że zobaczą Sebastiana Szymańskiego, którego widzą w klubie, także w Biało-Czerwonej koszulce. Tak się jednak nie działo. Dobre mecze Szymańskiego w reprezentacji Polski można było policzyć pewnie na palcach u jednej ręki.

Każdy nowy selekcjoner jest jednak szansą na to, że w końcu ujrzymy potencjał, jaki ma 24-latek i zobaczymy piłkarza, którego podobno chciałby u siebie sam Jurgen Klopp , a kolejka po jego usługi robi się coraz dłuższa. Taki mecz, jak ten z Wyspami Owczymi był idealnym momentem na to, aby udowodnić, że giganci, którzy obserwują Szymańskiego mają rację i płacenie za niego minimum 30 milionów euro, nie będzie błędem.

Trzeba przyznać, że Polak bardzo szybko dał argumenty za tym, że skauci wielkich klubów nie mylą się, co do jego talentu. Już w trzeciej minucie wyjazdowego starcia z Farerami Szymański świetnie ustawił sobie piłkę przyjęciem. Futbolówka znajdowała się około 18 metrów od bramki rywali. Polak popisał się tym, co niewątpliwie ma w swoim asortymencie piłkarskim.