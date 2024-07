Sebastian Szymański u progu wielkiego transferu. Fortuna za Polaka, pisze się historia

Mimo stosunkowo "spokojnej końcówki" ubiegły sezon w wykonaniu Sebastiana Szymańskiego był znakomity. Reprezentant Polski przez wiele miesięcy ciągnął do przodu ofensywę Fenerbahce , a w kolejce po niego zdążyło się już ustawić wiele topowych klubów europejskich. Wartość rynkowa pomocnika stale rośnie, a już to czyni z niego łakomy kąsek na rynku transferowym.

Wystarczył jeden sezon w Turcji. Sebastian Szymański rozchwytywany

We wtorek turecki "Fotomac" przekazał sensacyjne doniesienia w kwestii przyszłości Sebastiana Szymańskiego . Jak wynika z wiedzy tamtejszych dziennikarzy Tottenham postanowił przejść od słów do czynów i złożył oficjalną ofertę za reprezentanta Polski . Mowa o gigantycznych pieniądzach.

Tottenham gotowy wyłożyć fortunę za reprezentanta Polski

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Szymański zostanie najdrożej sprzedanym przez Fenerbahce zawodnikiem w historii. Aktualnie miano to należy do duetu Vedat Muriqi i Elvir Baljić, którzy odeszli odpowiednio do Lazio oraz Realu Madryt za 21 milionów euro.