Sebastian Szymański się nie zatrzymuje. Co za występ! Kolejny popis Polaka

Sebastian Szymański z pewnością nie prowadzi swojej kariery tak, jak niektórzy kibice tego oczekiwali. Już sam wyjazd z Legii Warszawa do Dynama Moskwa był dla wielu zaskakujący. Ten wybór okazał się trafiony. Gdy jednak stało się jasne, że Szymański nie pozostanie w Rosji , wydawało się, że jego przeznaczeniem są przenosiny do ligi z top pięć najlepszych w Europie.

Nic bardziej mylnego. Utalentowany Polak wybrał inną ścieżkę rozwoju. Postawił na ligę, która promuje gwiazdy ofensywne, a więc holenderską Eredivisie. Szymański przeniósł się na roczne wypożyczenie do Feyenoordu Rotterdam. Polak w tym klubie pokazał, także na arenie europejskiej, że może być prawdziwą gwiazdą. Po sezonie nadszedł czas kolejnej trudnej decyzji.

Kolejny popis Szymańskiego. Co za forma!

Szymański znów postawił na nieoczywisty wybór. Przeniósł się bowiem do Turcji. Największe zainteresowanie jego usługami wyraziło Fenerbahce Stambuł. Tam Polak miał zastąpić Ardę Gulera, który odszedł do Realu Madryt i wychodzi mu to znakomicie. Szymański już teraz tak naprawdę jest o krok od pobicia wyniku liczbowego, który wykręcił rok wcześniej utalentowany Turek.