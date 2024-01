Sebastian Szymański ostatnie 1,5 roku żył w swego rodzaju niepewności. Polak bowiem nie miał stałego klubu. Był wypożyczony z Dynama Moskwa do Feyenoordu Rotterdam. Polak w Holandii pokazał się z absolutnie doskonałej strony i razem ze swoimi kolegami sięgnął po upragnione mistrzostwo Holandii. Ta sztuka Feyenoordowi na pewno by się bez Szymańskiego nie udała, bo nasz pomocnik w taktyce Arne Slota był absolutnie kluczową postacią.

Wydawało się, że pozostanie nią także w sezonie 2023/2024. Wszystko wskazywało bowiem na to, że Szymański zostanie ponownie wypożyczony do Feyenoordu. Tak się jednak nie stało, bo w ostatniej chwili Polakiem zainteresowali się Turcy. W grze było kilka klubów z tamtego rejonu świata, ale ostatecznie największą determinacją i najlepszym projektem wykazało się Fenerbahce Stambuł, które zaproponowało Szymańskiemu umowę do czerwca 2027 roku.