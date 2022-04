Sebastian Szymański podjął decyzję! Opuści Rosję, ale... latem

Pomocnik to najbardziej wartościowy piłkarz ekipy ze stolicy i jedna z najwiekszych gwiazd ligi. Serwis "Transfermarkt" wycenia go aktualnie na 13 milionów euro, ale wartość znacząco "podbija" też fakt, że 22-latek ma kontrakt ważny aż do 2026 roku.

Media: Sebastian Szymański opuści Rosję

Jak poinformował tygodnik "Piłka Nożna", Szymański przekazał już władzom klubu, że zamierza odejść z niego latem. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że może skorzystać z możliwości, jaką dała zagranicznym piłkarzom grającym w Rosji FIFA i odejść wcześniej, lecz ostatecznie tego nie zrobi.

Szymański ma na koncie 13 spotkań w seniorskiej reprezentacji Polski. Debiutował w 2019 roku. Był podstawowym graczem w zwycięskim dla nas starciu ze Szwecją (2-0), które zapewniło "Biało-Czerwonym" bilety na mundial.

