Sebastian Szymański na "czarnej liście". Wszystko już wyciekło do mediów

Sebastian Szymański w czerwcu 2023 roku zdawał się być na dobrej drodze do podpisania umowy z klubem z czołowych europejskich lig. Wówczas bowiem kończyło mu się wypożyczenie do holenderskiego Feyenoordu, gdzie spisał się naprawdę znakomicie. Szymański zdecydował się jednak w tamtym momencie na niespodziewany ruch, za który trzeba było uznać przenosiny do Turcji, nawet jeśli chodzi o jeden z największych zespołów tamtejszej ligi.

