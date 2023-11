Sebastian Szymański w Polsce uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy ze swojego rocznika. Wychowanek Legii Warszawa od zawsze wyróżniał się tym, co potrafi zrobić z piłką. Trudno jednak powiedzieć, aby jego kariera była prowadzona modelowo. Rzadko który piłkarz wybiera takie kierunki, na jakie w swojej przygodzie z piłką postawił Szymański.

Już odejście do Rosji mogło być zaskakujące. Ten ruch jednak znalazł potwierdzenie w grze Szymańskiego i wartości, która wyraźnie poszybowała na wcześniej niewidziane poziomy. Gdy jednak Polak odchodził z Rosji, wydawało się, że musi wybrać przenosiny do ligi top pięć w Europie. Nic bardziej mylnego. Szymański postawił na przenosiny na roczne wypożyczenie do Holandii.