Bezpardonowego ataku na nogi Sebastiana Szymańskiego już w piątej minucie dopuścił się Wiaczesław Krotow. Arbiter wyrzucił agresora z boiska. Niestety Polak też nie był w stanie kontynuować meczu.



Jak pokazały telewizyjne powtórki, jego noga uległa nienaturalnemu wykrzywieniu. Nie ma jeszcze komunikatu służb medycznych Dynama. Wygląda jednak na to, że polski pomocnik mógł doznać bardzo poważnej kontuzji.



Sebastian Szymański strzela i asystuje

Szymański był ostatnio w znakomitej formie. Dwa ostatnie spotkania ligowe - z Arsenałem Tuła i Rubinem Kazań - kończył z bramką i asystą na koncie.



Reklama

W sumie we wcześniejszych 15 występach o punkty strzelił pięć goli i zaliczył sześć asyst.



Potyczka w Moskwie trwa. Gospodarze objęli prowadzenie w 29. minucie. Sześć minut później sędzia wyprosił z placu gry kolejnego zawodnika FK Ufa.



Do tej pory Szymański rozegrał w drużynie narodowej 11 meczów i raz wpisał się na listę strzelców. Paulo Sousa wpuścił go na plac gry tylko w swoim debiucie (wyjazdowe 3-3 z Węgrami). Od marca nie powołuje 22-latka do reprezentacji Polski.



UKi



Liga rosyjska - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz



Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie /INTERIA.PL