Najlepiej opłacany piłkarz amerykańsko-kanadyjskiej ligi MLS Włoch Sebastian Giovinco (Toronto FC) przenosi się do Arabii Saudyjskiej. 32-letni napastnik będzie występował w zespole Al-Hilal Rijad. Kontrakt obowiązywać będzie przez trzy lata.

Kwota transferu nie została opublikowana.

Giovinco grał w drużynie z Toronto od 2015 roku; przeszedł z Juventusu Turyn. W barwach kanadyjskiego klubu zdobył 83 gole (plus 64 asysty) w 142 spotkaniach, wybierany był najlepszym zawodnikiem rozgywek MLS, wygrywał klasyfikację strzelców, pomógł w zdobyciu tytułu mistrzowskiego w 2017 roku. Czterokrotnie wybierany był do meczu All-Star, a trzykrotnie do najlepszej jedenastki sezonu.

Według miejscowych mediów, Giovinco zarabiał 7,1 mln dolarów rocznie.

Zdjęcie Sebastian Giovinco / vaughn ridley / AFP