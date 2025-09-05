Sceny w trakcie meczu Ukraińców. Zrobili to na oczach tysięcy kibiców, mocny przekaz

Mimo toczącej się od kilku lat wojny sportowcy z Ukrainy biorą aktywny udział we wszelkiego rodzaju rywalizacjach. Ze względu na olbrzymie zagrożenie nie mogą jednak rozgrywać swoich spotkań na rodzimych arenach. Przez to dość często decydują się toczyć "domowe" mecze w przyjaznych im państwach sąsiednich. Nie inaczej było w przypadku starcia z Francuzami w ramach eliminacji do przyszłorocznych MŚ.

5 września na słynnej "Tarczyński Arenie" we Wrocławiu Ukraińcy podejmowali swoich grupowych rywali, a jednocześnie jedną z największych piłkarskich potęg świata - Francję. Nic więc dziwnego, że mecz ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wypełnione do ostatniego miejsca trybuny mogły podziwiać między innymi Kyliana Mbappe, który tego dnia popisał się trafieniem do bramki rywali. Był to drugi gol dla Francuzów, który przypieczętował los naszych wschodnich sąsiadów w tym spotkaniu. Mecz miał jednak jeszcze jeden dodatkowy element, który zdecydowanie odbiegał od toczącej się na murawie sportowej rywalizacji.

Ukraińscy kibice nie mogli siedzieć cicho. Polityczny manifest podczas meczu z Francją

Ostatnimi czasu słowo "transparent" kojarzy się kibicom z kraju nad Wisłą dość negatywnie. Wszystko przez skandaliczny incydent, który miał miejsce podczas starcia Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa. Przygotowany przez izraelskich kibiców baner godził wówczas w dobre imię Polaków, oskarżając ich o udział w zbrodni na narodzie żydowskim z czasów II Wojny Światowej.

Kibice z Ukrainy również wykorzystali trybuny wrocławskiej areny jako przestrzeń do wyrażenia politycznego manifestu. Przygotowali oni transparent, na którym widniał dość jednoznaczny obrazek, przedstawiający ukraińskiego żołnierza oraz ogrom symboli narodowych naszych wschodnich sąsiadów. Dodatkowo całość została okraszona napisem "Twierdza Europy", co oczywiście nawiązuje do inwazji, jaką Rosja przypuściła na ten kraj w 2022 roku, i która trwa do dziś.

Nie był to jedyny transparent, jaki pojawił się tego dnia na wrocławskich trybunach. Ten był jednak bezsprzecznie jednym z najbardziej wymownych wyrażeń sytuacji, która dzieje się za naszą wschodnią granicą.

Kylian Mbappe Mateusz Slodkowski Getty Images

Kibice Ukrainy Mateusz Slodkowski Getty Images

Kadr z meczu Ukraina - Francja Mateusz Slodkowski Getty Images