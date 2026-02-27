Sceny w Porto. 13 sekunda i gol Pietuszewskiego, a potem chwile grozy. Owacja na stojąco

Ostatnie tygodnie w polskiej piłce to czas młodzieży, która wkracza na największe futbolowe areny bez żadnych kompleksów. Mowa, choćby o Bartoszu Mazurku, który w miniony czwartek ustrzelił hat-tricka przeciwko Fiorentinie na jej stadionie, czym dał Jagiellonii szansę na walkę o awans.

Jeszcze kilka tygoni temu w tejże Jagiellonii na skrzydle błyszczał Oskar Pietuszewski. 17-latek zimą zamienił jednak Białystok na Porto, a jego wejście do nowej drużyny śmiało można określić sformułowaniem "wejście z drzwiami i futryną". Już w swoim debiucie Polak zachwycił, a z tygodnia na tydzień jest coraz ważniejszy.

Niewiarygodne otwarcie Pietuszewskiego. Debiutancki gol

Wystarczy napisać, że w 24. kolejce ligi portugalskiej trzeci raz z rzędu znalazł się w wyjściowym składzie FC Porto. "Smoki" mierzyły się na własnym stadionie z Aroucą. Oprócz Pietuszewskiego Farioli desygnował do gry także wracającego po kontuzji Jakuba Kiwiora oraz rzecz jasna Jana Bednarka.

To Oskar skupiał jednak na sobie uwagę i błyskawicznie wpisał się do protokołu meczowego. Polak już w 13. sekundzie doskonale zamknął dośrodkowanie Froholdta i wpakował piłkę do siatki. Początkowo arbiter pokazał spalonego, ale po blisko trzech minutach analizy VAR okazało się, że błędu w ustawieniu nie było.

Pietuszewski miał jeszcze sześć centymetrów zapasu, a sędzia uznał gola. Nie było jednak pewne, czy Polak wróci do gry. Bezpośrednio po wbiciu piłki do siatki miał miało bowiem miejsce bolesne zderzenie ze słupkiem. Wszystko wyglądało dość dramatycznie, ale po rozmowie z Janem Bednarkiem wrócił do gry i mógł cieszyć się z pierwszego gola dla Porto [WIĘCEJ TUTAJ].

Druga część gry rozpoczęła się szokująco. Z dystansu na bramkę Diogo Costy kopnął Fukui. Na szczęście gospodarzy piłka trafiła jednak w poprzeczkę. Kilkanaście minut później boisko przy owacji kibiców opuścił Pietuszewski. W 70. minucie na stadionie zaległa cisza.

Piłka wpadła bowiem do siatki po strzale Djouahry z dystansu. W 83. minucie Porto domagało się rzutu karnego za zagranie ręką rywala, ale nic takiego nie miało miejsca. Chwilę później, dokładnie w 87. minucie wątpliwości już nie było. W polu karnym upadł wprowadzony z ławki Seko Fofana.

Arbiter nie zastanawiał się nawet sekundy. Błyskawicznie wskazał na "jedenastkę". Do piłki ustawionej na 11. metrze od bramki podszedł kolejny ze zmienników - William Gomes. Brazylijczyk huknął z wielką siłą pod poprzeczkę i wyprowadził Porto na upragnione prowadzenie. To zostało podwyższone w 8. minucie doliczonego czasu gry za sprawą kolejnego zmiennika piłkę do siatki z bliska wpakował Moffi, a cała akcja zaczęła się od świetnego podania Bednarka.

