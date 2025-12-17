Sceny w finale, Rosjanin obronił 4 rzuty karne. Zwycięzcy Ligi Mistrzów z trofeum

W drodze do środowego finału Flamengo ograło w ćwierćfinale 2:1 meksykańskie Cruz Azul (Mateusz Bogusz w zespole przegranym wszedł na boisko w 87. minucie) i egipskie Pyramids 2:0. Z kolei podopieczni Luisa Enrique dopiero co przylecieli do Kataru, bo zwycięstwo w Lidze Mistrzów gwarantuje im bezpośredni awans do meczu o Puchar Kontynentalny. Jeszcze kilka lat temu triumfator Champions League musiał zaczynać od 1/2, ale ta era minęła.

Już w 4. minucie Paris Saint-Germain wysłało pierwszy sygnał ostrzegawczy. Luis Enrique przygotował coś specjalnego w temacie stałych fragmentów gry. Zagrożenie przyniósł rzut wolny z dalekiej, teoretycznie bezpiecznej odległości. Vitinha dośrodkował futbolówkę tak, że minęła wszystkich wbiegających w pole karne z obu drużyn i wpadła pod nogi całkowicie niekrytego Joao Nevesa, który jeszcze chwilę wcześniej był z dala od światła bramki. Oddał strzał z pierwszej piłki, ale trafił w boczną siatkę.

Kilka chwil później kibice "Les Parisiens" cieszyli się z trafienia Fabiana Ruiza, ale jednak przedwcześnie. VAR słusznie wycofał gola. Wskazano, że kilka sekund wcześniej bramkarz brazylijskiego zespołu Ahmed El-Shenawy wybijał piłkę już zza linii końcowej, a więc skończyło się na rzucie rożnym.

PSG - Flamengo. 90 minut nie wystarczyło. Jorginho odpowiedział na gola Kvaratskhelii

W 38. minucie doszło do przełomu. Mistrzowie Francji szybko przedostali się z połowy boiska na 25. metr, omijając linię pomocy rywali. Desire Doue posłał podanie z prawego skrzydła w poprzek pola karnego. Bramkarz odbił piłkę idealnie pod lewą nogę Khvitchy Kvaratskhelii. Gruzin musiał nieco przyhamować, nawet upaść, ale wyprowadził faworytów na prowadzenie.

Pierwszy kwadrans drugiej połowy był dość spokojny, ale zakończył się mocnym "uderzeniem" - Giorgian de Arrascaeta zrobił zwód na zamach w polu karnym i został kopnięty przez Marquinhosa. Po wideoanalizie sędzia Ismail Elfath podyktował "jedenastkę", którą na gola po swoim tradycyjnym naskoku przy podbiegu zamienił Jorginho.

Piłkarze Enrique nie wyglądali na specjalnie podrażnionych. Kolejne fragmenty spotkania zamiast przynieść większe emocje, zaczęły nużyć fanów. W 79. minucie Enrique najwidoczniej chciał wstrząsnąć sytuacją, wprowadzając na boisko wtorkowego zwycięzcę nagrody FIFA The Best Ousmane'a Dembele. Już 120 sekund później miał on dobrą piłkę na 2:1, ale w ostatniej chwili został przyblokowany przez obrońcę.

Flamengo nie dawało za wygraną, w 85. minucie miała naprawdę obiecującą kontrę 2 vs 1. Pedro dostał jednak piłkę na lewą flankę nieco zbyt późno i nie przebił się przez Marquinhosa. Ekipa z Rio de Janeiro rozochociła się, zrobiła trochę zamieszania po kornerze, za chwilę po kolejnym błyskawicznym ataku i strzale Gonzalo Platy. Ostatnie słowo mogło należeć do PSG, lecz Marquinhos nie trafił czysto w futbolówkę. Doszło więc do dogrywki.

Nie przyniosła sportowych "fajerwerków". Paryżanie próbowali co jakiś czas przyspieszyć grę. W defensywie dwoił się i troił Saul Niguez, ale kto pamięta jego grę sprzed lat w Atletico Madryt u Diego Simeone, ten pewnie się temu nie dziwi. Dodajmy, że trenerem Flamengo jest inny członek ówczesnej "bandy Cholo" - Filipe Luis.

W 116. minucie Dembele w odległości kilkunastu metrów od bramki przełożył jednego z oponentów, ale przestrzelił. Dopiero ta okazja zmotywowała drużynę z Parc des Princes do większej aktywności. Zdobywca ostatniej Złotej Piłki kilkadziesiąt sekund później znowu spudłował, bliżej szczęścia był Quentin Ndjantou, ale jego uderzenie nieco minęło lewy słupek.

Wobec tego do rozstrzygnięcia potrzebny był konkurs rzutów karnych. W pierwszej kolejce nie doszło do zaskoczeń, ale w drugiej tak - najpierw strzał Saula obronił Rosjanin Matwiej Safonow, a następnie Dembele kopnął nad poprzeczkę. Kibice Flamengo złapali się za głowy, gdy Pedro również został zatrzymany przez bramkarza Paryża. Nuno Mendes nie pomylił się i po 3 kolejkach mistrzowie Francji uzyskali przewagę. Po chwili piłkę na 11. metrze ustawił ... i fatalnym uderzeniem w środek również trafił w Rosjanina. ... stanął więc przed "meczbolem", ale El-Shenawy obronił końcówkami palców.

Potrzebna była więc piąta kolejka, ale tylko jej połowa. To wydaje się wręcz nieprawdopodobne, a jednak: Safonow obronił czwartą "jedenastkę", tym razem tę Luiza Araujo. W tamtym momencie wszystko stało się jasne - Paris Saint-Germain zdobyło trofeum i przez następne dwanaście miesięcy będzie grać ze specjalną plakietką na koszulkach. W ostatnim roku na trykotach nosił ją Real Madryt.

Statystyki meczu PSG 1 - 1 Flamengo-RJ Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 23 11 Strzały celne 10 2 Strzały niecelne 7 4 Strzały zablokowane 6 5 Ataki 128 92

