Sceny przed meczem Izraela. Norwegowie wyszli na ulice, wysłali wiadomość do UEFA

Gdy Rosjanie zaatakowali zbrojnie Ukrainę w lutym 2022 roku, UEFA dość szybko podjęła decyzję o wykluczenie rosyjskich zespołów z rywalizacji na arenie międzynarodowej. Mowa zarówno o klubach, jak i reprezentacji. W związku z tym wraz z atakiem Izraela na Strefę Gazy wydawało się wręcz oczywiste, że UEFA postąpi podobnie.

Nic bardziej mylnego. Tym razem włodarze europejskiej piłki nie zdecydowali się na stanowczy ruch w postaci wykluczenia Izraelczyków z rywalizacji. W związku z tym mogliśmy oglądać rywalizację Maccabi Haifa z Rakowem Częstochowa, a reprezentacja Izraela walczy o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata 2026.

Protest przed meczem Norwegii. Wsparcie dla Palestyny

W swoim szóstym meczu kwalifikacji do mundialu mierzyli się na wyjeździe z Norwegami, a to była doskonała okazja dla obywateli Norwegii, aby zaprotestować przeciwko obecności Izraelczyków w strukturach UEFA. Tak też się właśnie stało, co było widać po obrazkach zaprezentowanych przed meczem.

Na ulice Norwegii wyszli ludzi, którzy otwarcie okazali swoje wsparcie dla ludzi walczących o swoją wolność w Strefie Gazy. "Na godzinę przed rozpoczęciem meczu przed stadionem Ullevaal zgromadziło się około tysiąca protestujących" - napisał norweski portal "dagbladet.no", cytując słowa policjanta, który zaznaczył, że sytuacja jest spokojna.

"Kibicujemy norweskiej reprezentacji piłkarskiej i życzymy im powodzenia na Mistrzostwach Świata, a Izrael powinien zostać wykluczony tak jak Rosja. Kilka lokalnych klubów piłkarskich w Oslo, związków zawodowych i organizacji dołączyło do demonstracji domagającej się wykluczenia Izraela z FIFA" - dodano.

Na portalu X.com możemy znaleźć z kolei obrazki z oprawy, jaką przygotowali na mecz z Izraelem kibice reprezentacji Norwegii. "Fani Norwegii rozwinęli ogromną flagę Palestyny przed meczem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata przeciwko Izraelowi" - napisał dziennikarz Uri Levy, dodając zdjęcie wspomnianej flagi.

