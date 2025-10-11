Sceny przed meczem Izraela. Norwegowie wyszli na ulice, wysłali wiadomość do UEFA
Sytuacja Izraela w kontekście działań, a właściwie ich braku, ze strony UEFA jest dla wielu kibiców zaskakująca. W związku z tym nasilają się wołania o wykluczenie Izraela z międzynarodowej rywalizacji. Przed meczem Norwegii z Izraelem na ulicach Oslo doszło do protestów, które mają skłonić działaczy do przemyślenia swoich ruchów.
Gdy Rosjanie zaatakowali zbrojnie Ukrainę w lutym 2022 roku, UEFA dość szybko podjęła decyzję o wykluczenie rosyjskich zespołów z rywalizacji na arenie międzynarodowej. Mowa zarówno o klubach, jak i reprezentacji. W związku z tym wraz z atakiem Izraela na Strefę Gazy wydawało się wręcz oczywiste, że UEFA postąpi podobnie.
Nic bardziej mylnego. Tym razem włodarze europejskiej piłki nie zdecydowali się na stanowczy ruch w postaci wykluczenia Izraelczyków z rywalizacji. W związku z tym mogliśmy oglądać rywalizację Maccabi Haifa z Rakowem Częstochowa, a reprezentacja Izraela walczy o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata 2026.
Protest przed meczem Norwegii. Wsparcie dla Palestyny
W swoim szóstym meczu kwalifikacji do mundialu mierzyli się na wyjeździe z Norwegami, a to była doskonała okazja dla obywateli Norwegii, aby zaprotestować przeciwko obecności Izraelczyków w strukturach UEFA. Tak też się właśnie stało, co było widać po obrazkach zaprezentowanych przed meczem.
Na ulice Norwegii wyszli ludzi, którzy otwarcie okazali swoje wsparcie dla ludzi walczących o swoją wolność w Strefie Gazy. "Na godzinę przed rozpoczęciem meczu przed stadionem Ullevaal zgromadziło się około tysiąca protestujących" - napisał norweski portal "dagbladet.no", cytując słowa policjanta, który zaznaczył, że sytuacja jest spokojna.
"Kibicujemy norweskiej reprezentacji piłkarskiej i życzymy im powodzenia na Mistrzostwach Świata, a Izrael powinien zostać wykluczony tak jak Rosja. Kilka lokalnych klubów piłkarskich w Oslo, związków zawodowych i organizacji dołączyło do demonstracji domagającej się wykluczenia Izraela z FIFA" - dodano.
Na portalu X.com możemy znaleźć z kolei obrazki z oprawy, jaką przygotowali na mecz z Izraelem kibice reprezentacji Norwegii. "Fani Norwegii rozwinęli ogromną flagę Palestyny przed meczem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata przeciwko Izraelowi" - napisał dziennikarz Uri Levy, dodając zdjęcie wspomnianej flagi.