Sceny grozy podczas meczu, Eriksen nagle padł na murawę. Teraz zabrał głos

Pięć lat temu kibice z przerażeniem wstrzymali oddech, gdy podczas meczu z Finlandią na mistrzostwach Europy Christian Eriksen nagle padł na murawę. Na pomoc piłkarzowi błyskawicznie rzuciły się służby medyczne, które rozpoczęły walkę o jego życie. Po kilku minutach piłkarz odzyskał przytomność, a w szpitalu wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator. Choć wielu kibiców i ekspertów obawiało się, że po tak dramatycznym przeżyciu i Duńczyk nie wróci do gry w piłkę, ostatecznie zdecydował się od na powrót na murawę. Niestety, tuż przed rozpoczęciem tegorocznych mistrzostw świata historia zatoczyła koło, a fani futbolu po raz kolejny przeżyli chwile grozy z Eriksenem w roli głównej.

Piłkarz reprezentacji Danii stracił przytomność podczas niedzielnego meczu towarzyskiego z Ukrainą w 65. minucie przy stanie 2:1 dla gospodarzy. Przy Duńczyku natychmiast pojawili się medycy, a piłkarze obu drużyn otoczyły 34-latka. Wkrótce potem Eriksen został przetransportowany do szpitala, a arbiter Sigurd Smehus Kringstad po naradzie z selekcjonerami Danii i Ukrainy podjął decyzję o zakończeniu spotkania. Wkrótce potem federacja przekazała, że zawodnik odzyskał przytomność i czuje się dobrze.

Christian Eriksen przemówił po dramacie w meczu z Ukrainą

W poniedziałkowy wieczór głos postanowił zabrać sam Eriksen. Piłkarz w mediach społecznościowych zamieścił obszerny wpis, w którym uspokoił kibiców i zapewnił, że jego stan jest stabilny. "Chcę poinformować wszystkich, że czuję się dobrze i jestem w domu z rodziną. Jak zapewne sobie wyobrażacie, otrzymanie impulsu elektrycznego z mojego ICD miało ogromny wpływ zarówno na mnie, jak i na moją rodzinę, ale chcę zapewnić wszystkich, że to była inna sytuacja niż ta, która miała miejsce w 2021 roku. Czuję się dobrze, a mój powrót do zdrowia już się rozpoczął. Oprócz wdzięczności za wsparcie i pomoc wszystkim zawodnikom i zespołowi medycznemu na boisku, jestem również niezmiernie wdzięczny lekarzom, którzy przez lata opiekowali się mną i moim sercem. Dzięki ich doświadczeniu mój ICD spełnił dokładnie to, do czego został stworzony: chronił mnie, kiedy tego potrzebowałem. Na razie skupiam się na powrocie do zdrowia, spędzaniu czasu z rodziną, wyjeżdżaniu na wakacje i graniu w piłkę nożną z moimi dziećmi" - przekazał.

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Rusza mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Duńczycy i Polacy walkę o tytuł czempiona śledzić będą przed telewizorami

11 czerwca rozpocznie się tegoroczna edycja mistrzostw świata w piłce nożnej, w której nie zobaczymy Christiana Eriksena. Duńska drużyna, podobnie jak reprezentacja Polski, nie awansowała na czempionat, który w tym roku odbywał się będzie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Nie będzie to jednak mundial, do którego przywykli fani futbolu - tym razem o końcowe trofeum walczyć będzie aż 48 drużyn, a program turnieju powiększony został z 64 do aż 104 spotkań. W meczu otwarcia zmierzą się sobą Meksyk i Republika Południowej Afryki, finał natomiast zaplanowano na 19 lipca w New Jersey.

Christian Eriksen JOHN THYS AFP

Christian Eriksen AFP

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