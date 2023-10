Saudyjczycy znów szokują. Kolejny wielki turniej na Bliskim Wschodzie?

Obecnie trwa również walka o prawo do organizacji mistrzostw świata w 2034 roku. FIFA zapowiedziała, że turniej może odbyć się w Azji, lub Australii i Oceanii. Faworytem do jego organizacji jest Arabia Saudyjska. To na ten moment jedyna zaakceptowana przez organizację kandydatura, choć do zgłoszenia wniosku szykują się również Indonezja i Australia. Czas na to mają tylko do końca października.