Brak powołania do reprezentacji Polski zadziałał motywująco na Grzegorza Krychowiaka. 32-latek trafił do siatki w ligowym meczu swojego Al Shabab w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Al-Raed. To był trzeci gol Krychowiaka w tym sezonie, a jego zespół po 21. kolejkach zajmuje 3. miejsce w tabeli saudyjskiej elity.