Santos narzekał na kadrowiczów. Kulesza ujawnia. "Główna przyczyna tej porażki"

Reprezentacja Polski na pożegnanie z kibicami przed okresem urlopowym skompromitowała się w Mołdawii. Biało-Czerwoni, prowadząc do przerwy 2:0, byli zdolni przegrać mecz z niezwykle przeciętną drużyną 2:3. W rozmowie z "WP SportoweFakty" prezes PZPN Cezary Kulesza wraca do tej kompromitacji i zwraca uwagę na to, co nie podobało się Fernando Santosowi. Portugalczyk zwrócił uwagę na sferę mentalną piłkarzy.