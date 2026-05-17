Samobój roku. Czegoś takiego świat jeszcze widział. Można oglądać bez końca

Do niecodziennego zdarzenia doszło w Mołdawii. To był ćwierćfinał fazy barażowej. Stawką - awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy.

Real Sireti mierzył się z Oguzsportem. Do przerwy gospodarze prowadzili 4:1. Prawdziwa "bomba" eksplodowała jednak dopiero po zmianie stron.

Położył się przy linii końcowej, żeby nie przeszkadzać. Po chwili znalazł się na liście strzelców

Była 75. minuta, gdy piłkarze Realu przypuścili kolejny szturm na bramkę rywala. Akcja zakończyła się wybitnie niecelnym uderzeniem. Piłka zmierzała poza linię końcową w odległości kilkunastu metrów od słupka.

Ale właśnie tam leżał kontuzjowany Valentin Rebeja. Futbolówka trafiła w 21-letniego zawodnik Oguzsportu, a następnie lobem wpadła do bramki. Ta była już opuszczona, ponieważ chwilę wcześniej golkiper gości ruszył do niedysponowanego kolegi, by sprawdzić jego stan.

Wideo z tym zdarzeniem trafiło do sieci. Błyskawicznie stało się viralem. Co weekend na stadionach świata pada mnóstwo bramek samobójczych. Ta przekracza jednak granice wyobraźni.

Gospodarze wygrali spotkanie 5:2 i awansowali do półfinału fazy barażowej. Tam w starciu o finał zmierzą się w środę z Iskrą Rybnica. Do ekstraklasy zostały już tylko dwa kroki.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

