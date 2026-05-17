Samobój roku. Czegoś takiego świat jeszcze widział. Można oglądać bez końca
Wydawało się, że coś takiego może wygenerować jedynie sztuczna inteligencja. Ale tym razem po sieci krąży w zawrotnym tempie prawdziwy obraz. Na zamieszczonym klipie widać kuriozalne zdarzenie z barażowej batalii o mołdawską ekstraklasę. Samobójczego gola "strzela" zawodnik, który... leży przy linii końcowej i nie ma świadomości, co się wokół niego dzieje. Czegoś takiego futbol jeszcze nie widział.
Do niecodziennego zdarzenia doszło w Mołdawii. To był ćwierćfinał fazy barażowej. Stawką - awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy.
Real Sireti mierzył się z Oguzsportem. Do przerwy gospodarze prowadzili 4:1. Prawdziwa "bomba" eksplodowała jednak dopiero po zmianie stron.
Położył się przy linii końcowej, żeby nie przeszkadzać. Po chwili znalazł się na liście strzelców
Była 75. minuta, gdy piłkarze Realu przypuścili kolejny szturm na bramkę rywala. Akcja zakończyła się wybitnie niecelnym uderzeniem. Piłka zmierzała poza linię końcową w odległości kilkunastu metrów od słupka.
Ale właśnie tam leżał kontuzjowany Valentin Rebeja. Futbolówka trafiła w 21-letniego zawodnik Oguzsportu, a następnie lobem wpadła do bramki. Ta była już opuszczona, ponieważ chwilę wcześniej golkiper gości ruszył do niedysponowanego kolegi, by sprawdzić jego stan.
Wideo z tym zdarzeniem trafiło do sieci. Błyskawicznie stało się viralem. Co weekend na stadionach świata pada mnóstwo bramek samobójczych. Ta przekracza jednak granice wyobraźni.
Gospodarze wygrali spotkanie 5:2 i awansowali do półfinału fazy barażowej. Tam w starciu o finał zmierzą się w środę z Iskrą Rybnica. Do ekstraklasy zostały już tylko dwa kroki.