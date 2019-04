W piątek w Kairze, a raczej w Gizie, w sąsiedztwie piramid i sfinksa, odbędzie się losowanie grup 32. Pucharu Narodów Afryki, który w dniach 21 czerwca - 19 lipca zostanie rozegrany na stadionach Egiptu. Po raz pierwszy w najważniejszej sportowej imprezie na Czarnym Kontynencie wystąpią aż 24 reprezentacje.

Zdjęcie Sadio Mane w barwach Senegalu /AFP

Eliminacje do Africa Cup of Nations zakończyły się w marcu. Nie obyło się bez niespodzianek. Awansu do turnieju, w którym zagra o osiem zespołów więcej, niż było to wcześniej, nie zdołał wywalczyć mistrz kontynentu z 2012 Zambia czy wicemistrz z 2013 i trzeci zespół ostatnich mistrzostw Burkina Faso, gdzie gra znany z boisk Ekstraklasy Prejuce Nakoulma. Nie ma też Gwinei Równikowej, półfinalisty PNA sprzed czterech lat. Jest za to kilku debiutantów. W tej grupie jest Madagaskar, Mauretania oraz Burundi. Po 39 latach przerwy wśród najlepszych zagra też reprezentacja Tanzanii, a po piętnastu - Kenii.

To nie jednak te drużyny są w gronie faworytów do zwycięstwa. Tych należy szukać w koszyku 1 i 2 czyli wśród tych rozstawionych. Oficjalna strona CAF, Międzynarodowej Konfederacji Piłkarskiej, cytuje przed dzisiejszym losowaniem słowa trenera wyspiarskiej reprezentacji Madagaskaru Nicolasa Dupuis. - Egipcjanie grają u siebie, ale jest też Senegal, na ten moment najlepsza afrykańska reprezentacja. Do tego Wybrzeże Kości Słoniowej, który zawsze jest groźny, no i nie można zapomnieć o prowadzonej przez Herve Renarda jedenastce Maroka - mówi francuski trener debiutanta w PNA.

24 drużyny zostaną podzielone na 6 czterozespołowych grup. Do 1/8 awansują drużyny z miejsc 1 i 2, a także cztery reprezentacje z najlepszym bilansem z trzech miejsc. To dokładnie taki format, jaki obowiązywał podczas mistrzostw świata w 1986 i 1990 roku czy podczas ostatniego Euro.

Na wyniki losowania czekają z niecierpliwością Mohamed Salah, najlepszy piłkarz Afryki w dwóch ostatnich latach, oraz Sadio Mane, jego klubowy kolega z Liverpoolu. Turniej zostanie rozegrany na przełomie czerwca i lipca, tak że trenerzy wielu europejskich czołowych klubów mogą odetchnąć z ulgą. Wcześniej impreza odbywała się na przełomie stycznia i lutego co było zmorą wielu szkoleniowców, którzy na miesiąc tracili swoich najlepszych zawodników. Teraz to się zmieniło.

Puchar Narodów jest rozgrywany od 1957 roku. Najczęściej, bo siedem razy triumfował Egipt. "Faraonowie" po raz ostatni zwyciężyli w 2010. Dwa lata temu w finale przegrali z Kamerunem. To właśnie w tym kraju miała się odbyć impreza, ale z powodu opóźnień w przygotowaniach została przeniesiona nad Nil. W Kamerunie PNA odbędzie się za dwa lata. Jeśli oczywiście nie będzie kolejnych komplikacji...

Michał Zichlarz

Podział zespołów na koszyki - PNA 2019

Koszyk 1: Egipt, Kamerun, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Senegal

Koszyk 2: Maroko, Nigeria, Algieria, Gwinea, Mali, DR Konga

Koszyk 3: Uganda, RPA, Gwinea-Bissau, Zimbabwe, Angola, Burundi

Koszyk 4: Mauretania, Namibia, Benin, Kenia, Madagaskar, Tanzania