Sa Pinto zrobił show w lidze irańskiej. Siłą usunięto go z murawy

Do niecodziennego incydentu doszło pod koniec meczu Esteghlal Teheran - Gol Gohar Sirjan FC. W doliczonym czasie gry, przy stanie 1-1, arbiter podyktował rzut karny dla gospodarzy prowadzonych przez Ricardo Sa Pinto.

Jak można było się spodziewać, decyzja rozjemcy wywołała duże niezadowolenia w obozie gości. Natychmiast w pogawędkę z nimi wdał się portugalski szkoleniowiec. I sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli.

Po konsultacji z asystentem sędzia pokazał Sa Pinto czerwoną kartkę, a ten momentalnie wpadł w szał. Gdyby nie szybka reakcja kilku najbliżej zgromadzonych osób, mogło dojść do skandalicznej eskalacji zdarzenia. Do rękoczynów jednak nie doszło. 49-letni trener siłą wyprowadzony został do szatni.

Reklama

Zaraz potem gospodarze wykorzystali "jedenastkę" i wygrali spotkanie 2-1. Dzięki temu zasiadają na szczycie tabeli, dzieląc pozycję lidera z Persepolis FC.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Bilans ekipy dowodzonej przez krewkiego Portugalczyka wygląda w tym sezonie przyzwoicie - cztery zwycięstwa, dwa remisy i porażka.

Sa Pinto jest doskonale znany polskim kibicom. W latach 2018-19 prowadził Legię Warszawa, zdobywając z nią tytuł wicemistrza Polski. PKO Ekstraklasę opuszczał w niesławie jako jedna z najbardziej konfliktowych postaci w jej dziejach.

ZOBACZ TAKŻE: