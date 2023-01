Dziś już wiadomo, że jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej Wieczysta straci najgroźniejszego rywala do awansu. Lider z Łagowa nie przystąpi do rozgrywek. Tę informację przekazał na Facebooku prezes klubu, Marek Brudek. "To KONIEC ŁKSu w III lidze. Pierwsza drużyna klubu, LIDER III ligi zostanie wycofany z rozgrywek już w najbliższy poniedziałek. Jutro ok. godz. 16 potwierdzę tutaj na 100% tą smutną wiadomość"