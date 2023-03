Goncalo Feio zostaje w Motorze Lublin!

Dzięki negocjacjom, po pewnych oświadczeniach i daniu głosu trenerowi, zostajemy i będziemy dalej współpracowali do końca rundy. Potem będziemy się starali dalej pracować. Mogą mieć do mnie państwo pretensje, ale kiedy zatrudniałem Goncalo Feio, postanowiłem sobie jedną rzecz. Jeżeli z tym człowiekiem mi się nie powiedzie, to jest koniec mojego pobytu w Lublinie. Do momentu, gdy będzie trener Feio, to ja też. Jeśli trenera nie będzie, to i moja rola również się skończy. Trzymajcie kciuki za nas

Właściciel Motoru nie szczędził również ciepłych słów w kierunku Pawła Tomczyka. - To człowiek, który się starał, wkładał serce. To, że klub ma odpowiednie warunki finansowe, to jego zasługa. Jest człowiekiem etycznym. Jego działania zawsze były "promotorowe". Chciał, by klub poszedł do przodu. Za moje pieniądze stworzyliśmy warunki, jakich w II lidze nie ma żaden klub. W I lidze - też nie wszyscy. Nie grillujcie Tomczyka. Nie zasłużył na to. Po tym, co się zdarzyło, jest psychicznie zdołowany. Doceńmy to co zrobił - powiedział Zbigniew Jakubas.