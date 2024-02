Rysa na świetnej formie Krzysztofa Piątka. Polak tym razem zawiódł

Krzysztof Piątek w ostatnich tygodniach zachwyca kibiców kolejnymi golami, które dopisuje sobie do konta. Nie ma wątpliwości, że nasz napastnik znajduje się w doskonałej formie i śmiało może myśleć o marcowym powołaniu do kadry. Napastnik pierwszy raz od dawna zawiódł fanów swojego zespołu w serii rzutów karnych przeciwko Hataysporowi. Polak nie wykorzystał "jedenastki", ale jego drużyna i tak awansowała do ćwierćfinału.