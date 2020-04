Rynek transferowy. Juventus w pięć lat wydał miliard euro, największy przychód odnotowała Benfica

Nie wiadomo jeszcze, jak bardzo zmieni się sytuacja finansowa klubów piłkarskich, ale pewne jest jedno - nadchodzi czas zaciskania pasa. Tymczasem Juventus Turyn w ostatnich pięciu latach tylko na transfery wydał okrągły miliard euro, a kluby z Anglii potrafił kupować 16 razy drożej, niż sprzedawać. Przyjrzeliśmy się, kto w ciągu pięciu ostatnich lat wydawał i zyskiwał najwięcej na rynku transferowym.

Wydatki

Liderem pod względem największych pieniędzy wydanych na transfery w ostatnich pięciu latach nieoczekiwanie jest Juventus Turyn. Klub, który od 2012 roku nieprzerwanie zdobywa mistrzostwo Włoch w ciągu pięciu sezonów wydał na transfery okrągły milion euro! W obliczu pandemii koronawirusa nawet on zaciska jednak pasa - zawodnicy zgodzili się na obcięcie pensji, co ma pozwolić klubowi zaoszczędzić około 90 mln euro.



Za plecami "Starej Damy" plasuje się Manchester City, natomiast pewnym zaskoczeniem może być obecność na podium FC Barcelona, która nie tylko wydaje znacznie więcej pieniędzy od Realu Madryt (dziewiąty w zestawieniu), ale przebiła nawet PSG, wydające niebotyczne pieniądze na transfer Neymara.



Tuż za topową 10 znalazł się AC Milan, którego wielkiego pieniądze są na razie przepalane w piecu. Zaskoczeniem jest też, że Borussia Dortmund (16. w rankingu) wydała w ostatnich pięciu latach więcej kasy od Bayernu Monachium (21.).



Największe wydatki na transfery w ostatnich 5 sezonach (kwoty w euro):



1. Juventus Turyn - 1 mld euro,



2. Manchester City - 984,6 mln,



3. FC Barcelona - 952,35 mln,



4. Manchester United - 836,1 mln,



5. Paris Saint-Germain - 810,6 mln,



6. Chelsea FC - 737,6 mln,



7. Atletico Madryt - 728,61 mln,



8. Inter Mediolan - 671,63 mln,



9. Real Madryt - 663,25 mln,



10. AS Monaco - 622,81 mln.

Wpływy

Najwięcej na swoich piłkarzach w ostatnich latach zarobiło AS Monaco, a zawdzięcza to głównie wyprzedaży po znakomitym sezonie 2016/17. Na Kylianie Mbappe udało się zarobić 145 mln euro, za wielkie pieniądze odeszli też Thomas Lemar, Anthony Martial, Benjamin Mendy, Bernardo Silva, czy Fabinho.



Drugi w zestawieniu Juventus Turyn pokazuje, że nie tylko wydaje, ale również zarabia na transferach gigantyczne pieniądze. W porównaniu do rankingu wydatków, nowością jest obecność (i to na wysokich miejscach) Borussii Dortmund i Benfiki Lizbona. To kluby, które zarabiają o wiele więcej niż wydają.



Największe wpływy z transferów w ostatnich 5 sezonach (kwoty w euro):



1. AS Monaco - 817,1 mln,



2. Juventus Turyn - 714,28 mln,



3. Atletico Madryt - 669,6 mln,



4. Borussia Dortmund - 654,2 mln,



5. Benfica Lizbona - 653,13 mln,



6. Chelsea FC - 608,89 mln,



7. FC Barcelona - 597,55 mln,



8. AS Roma - 589,28 mln,



9. FC Liverpool - 453,13 mln,



10. Sevilla FC - 452,9 mln.