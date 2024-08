Rybus w Moskiwe, a jego agent informuje. "Ma ponad miesiąc"

Rybus postawił na pozostanie w Rosji. Czy dziś podjąłby inną decyzję?

Maciej Rybus sprawił, że zrobiło się o nim głośno ponad dwa lata temu. Gdy Rosja rozpoczęła wojnę w Ukrainie, światowe federacje piłkarskie szybko postanowiły wykluczyć rosyjskie kluby z międzynarodowych rozgrywek. Do tego wszyscy piłkarze występujący w tamtejszej lidze otrzymali możliwość odejścia do innego kraju, z czego lwia część - jak choćby Grzegorz Krychowiak - skrzętnie skorzystała. Wówczas 66-krotny reprezentant Polski poinformował, że nie zamierza opuszczać Lokomotiwu Moskwa. Dla fanów nad Wisłą był to szok i to pomimo tego, że żoną lewego defensora jest Rosjanka. Szybko podjęto decyzję, by Rybusa nie powoływać więcej do kadry narodowej.