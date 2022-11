Rybus może zostać na lodzie. Problemy Polaka w Rosji

Spotkała go za to wielka krytyka, a Czesław Michniewicz zapowiedział, że nie zamierza powoływać go na mecze kadry, przez co zawodnik stracił szansę wyjazdu na mistrzostwa świata w Katarze. Zresztą sam Rybus dość zdawkowo mówił, że to prawdopodobnie koniec jego gry w reprezentacji.