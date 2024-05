Rybus bohaterem skandalu, polski mistrz olimpijski grzmi. "Zdrada całkowita"

Maciej Rybus w ostatnich latach stał się w Polsce "persona non grata". 66-krotny reprezentant Polski w przeciwieństwie do wielu byłych już kolegów z kadry nie zdecydował się na opuszczenie Rosji, gdy ta dokonała inwazji na Ukrainę. Był to powód odstawienia go od drużyny narodowej, a także solidnej krytyki ze strony mediów.