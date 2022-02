Ruud Gullit wyznaje miłość Robertowi Lewandowskiemu

Dariusz Wołowski Piłka nożna

​- Kocham go jako piłkarza, na boisku może wszystko. Byłem pewny, że to on zdobędzie w tym roku Złotą Piłkę. Oczywiście to nie był żaden spisek, ale wynik głosowania - powiedział Ruud Gullit o Robercie Lewandowskim.

Zdjęcie Ruud Gullit, najlepszy piłkarz według FIFA w 1987 i 1989 r. / AFP