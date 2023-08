Rozpadają się piłkarskie Stany Zjednoczone. Jeden stan chce secesji

Stany Zjednoczone mogą przestać być jednolite pod względem piłkarskim. Jeden z ich stanów chciałby doprowadzić do sportowej secesji i pójść śladem terytoriów takich jak Guam czy Portoryko, które mają własne reprezentacje piłkarskie. To Hawaje, a powstanie piłkarskiej reprezentacji ma doprowadzić do utrwalenia i pogłębienia odrębnej tożsamości tych wysp.