Rozłam w piłkarskim świecie. Lewandowski w środku rewolucji w futbolu

Mistrzowie Niemiec oświadczyli, że są zaangażowani w rozgrywki UEFA, stwierdzając, że drzwi do Superligi dla nich "pozostają zamknięte", a same te rozgrywki są "atakiem na znaczenie lig krajowych" .

"Przyjęliśmy do wiadomości wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie zmienia to jednak postawy Bayernu i postawy Europejskiego Stowarzyszenia Klubów, że takie rozgrywki stanowiłyby atak na znaczenie lig krajowych i równowagę europejskiej piłki nożnej. Zatem po raz kolejny jest to bardzo jasne: drzwi do Superligi dla Bayernu pozostają zamknięte" - dodał.