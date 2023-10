Rosyjski selekcjoner atakuje FIFA. Rosja może wrócić do gry w każdej chwili

Rosja została wykluczona z mundialu 2022 (poprzez usunięcie jej z barażowego meczu z Polską) i Euro 2024, a to nie koniec. Wkrótce rozpocznie się podział na koszyki i losowanie eliminacji europejskich mundialu 2026 i nic nie wskazuje na to, aby Rosja miała brać w nich udział. Wszelkie otwierane dla niej furtki, jak chociażby niedawna sprawa z reprezentacjami U-17, są natychmiast wyłapywane i zatrzaskiwane przez świat . UEFA właśnie się z pomysłu dopuszczenia chociażby nieletnich piłkarzy rosyjskich do rywalizacji wycofała z podkulonym ogonem.

Rosja może wrócić do gry w każdej chwili

Pytany o to, kiedy Rosja wróci do walki o turnieje - czy w 2026, czy może w 2030 roku, odparł że to może nastąpić w każdej chwili. - Skoro powodem naszej izolacji jest wojna, to gdy się skończy, powinniśmy wrócić do gry - uważa. - Co będzie, gdy stanie się to jutro i jutro w Ukrainie zapanuje pokój?