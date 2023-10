Rosyjski piłkarz zachwycił Ukraińców odwagą. Teraz mówi: "Już po nas, po Rosji"

Po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę w lutym 2022 roku, Fiodor Smołow wypowiedział się otwarcie przeciw wojnie. Zamieścił na swym profilu czarną planszę i pęknięte serce oraz napis "Ukraina". Jest zaliczany do grona tych sprawiedliwych Rosjan, którzy wojny nie chcą i którzy opowiadają się przeciwko agresji i rozlewowi krwi. Jednocześnie jednak Fiodor Smołow jest reprezentantem Rosji i tak jak ona, nie może grać meczów o międzynarodową stawkę. Także jako piłkarz swego klubu Dynamo Moskwa, bowiem rosyjskie kluby są wyrzucone z europejskich pucharów.

Fiodor Smołow grał kiedyś w Feyenoordzie Rotterdam i Celcie Vigo. Do Feyenoordu trafił już w 2010 roku ze swego klubu Dynamo Moskwa, jako młodziutki, 20-letni zawodnik. To może wyjaśniać, że nieobce jest mu zachodnie spojrzenie na problemy świata. Nie jest tak bezbronny wobec kremlowskiej propagandy.

Rosja wyłączona z gry. To się raczej nie zmieni

Rosja jako reprezentacja jest wyłączona z rozgrywek począwszy od niedoszłego barażu z Polską o mundial w Katarze w 2022 roku. Zespół rosyjski nie wziął więc udziału w tych mistrzostwach świata, nie gra także w eliminacjach Euro 2024, zatem i na tej wielkiej imprezie na pewno go zabraknie. Następny w kolejce są eliminacje mundialu 2026 i same mistrzostwa świata.

Tu Rosja liczy jeszcze na dopuszczenie jej do rozgrywek, ale szanse na to są mizerne. Eliminacje mają ruszyć wiosną 2025 roku i na razie Rosja nie jest uwzględniana.

- W zasadzie decyzja o dopuszczeniu nas do eliminacji mundialu 2026 musiałaby zapaść już teraz. A nie zapada. Nie mam więc złudzeń, musimy oswoić się z myślą, że na tych mistrzostwach też nie zagramy. Po raz kolejny odbędą się bez Rosji i kolejne pokolenia rosyjskich graczy stracą szansę. To dla mnie jasne, że nie mamy szans. Już po nas - mówi Fiodor Smołow, który ma już 33 lata i mundial 2026 to zapewne jego ostatnia szansa.