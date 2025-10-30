Rosyjski gigant zwrócił się do byłego trenera Barcelony. Jest odpowiedź

Przygoda Xaviego Hernandeza z Barceloną nie potrwała przesadnie długo. Swoje trenerskie doświadczenie legendarny piłkarz "Dumy Katalonii" zdobywał poprzez pracę w katarskim Al-Sadd. Po nieco ponad 2 latach stażu, a więc w roku 2021 do Xaviego zwrócił się jego były klub. Hiszpan bez wahania zaakceptował możliwość powrotu do Katalonii w zupełnie nowej roli.

To nie tak, że Xavi nie zdołał wygrać z Barceloną kompletnie nic. W sezonie 2022/2023 klub sięgnął bowiem po tytuł mistrza Hiszpanii oraz superpuchar Hiszpanii. Ogólnie jednak styl gry "Blaugrany" oraz kierunek rozwoju zespołu nie były zbyt zadowalające, skutkiem czego w czerwcu 2024 roku drogi Xaviego i Barcelony rozeszły się.

Od tego czasu szkoleniowiec pozostaje na "bezrobociu", co nie oznacza, że brak jest chętnych na pozyskanie Hiszpana. Co więcej, wedle medialnych doniesień chęci zakontraktowania Xaviego mają płynąć z wielu części świata, w tym między innymi z... Rosji.

Klub ze stolicy Rosji chciał podpisać Xaviego. To usłyszał w odpowiedzi

Jak podaje portal "Sport.es", powołujący się na rosyjskie media, Xavi Hernandez znalazł się w kręgu zainteresowań klubu z samej stolicy Federacji Rosyjskiej - Spartaka Moskwa. Od stycznia obecnego roku dyrektorem sportowym ekipy jest Francis Cagigao, który w przeszłości pracował między innymi w: Arsenalu (szef skautingu), reprezentacji Chile (dyrektor sportowy) oraz Galatasaray (kierownik stosunków międzynarodowych i skautingu).

Teraz ma być on natomiast fundamentem zupełnie nowego projektu, którego celem będzie przeciwstawienie się hegemonii Zenitu Petersburg. Klub ten w ostatnich latach (z wyjątkiem ubiegłego sezonu) aż sześciokrotnie sięgał bowiem po tytuł mistrza kraju.

Z przekazanych informacji wynika, że Xavi miał już nawet ustosunkować się do ofert, otrzymanych od 10-krotnego mistrza Rosji. Były szkoleniowiec Barcelony ma póki co odrzucać kolejne propozycje rosyjskiego giganta, nie będąc przekonanym co do przyszłości zaproponowanego mu projektu. Tym sposobem hiszpański trener wciąż pozostaje więc bez klubu. Co więcej, obecny sezon zaczyna wchodzić w coraz bardziej zaawansowaną fazę, tak więc stan "bezrobocia" Xaviego może potrwać nieco dłużej.

