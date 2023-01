Rosną kłopoty aresztowanego Daniego Alvesa. Pojawiło się nagranie z kamer

Sprawa dotyczy wydarzeń z 30 grudnia, kiedy Alves bawił się w jednej z barcelońskich dyskotek i właśnie w jednym z tamtejszych lokali miał dopuścić się nadużycia seksualnego względem 23-letniej kobiety. Faktem jest, że kobieta udała się do ochrony lokalu, która wezwała na miejsce policję. W momencie przyjazdu służb Alvesa jednak już w klubie nie było, a ostatecznie 20 stycznia został aresztowany.

Dani Alves przebywa w areszcie. Pojawiło się nagranie z monitoringu barcelońskiej dyskoteki