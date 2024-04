Ilja Żygulow zszokowany wybuchem wojny. A później "zszokowali" go Polacy

Nie wiadomo, czy pomocnik w ogóle zdecydowałby się na transfer do Polski, gdyby nie perturbacje w późniejszym okresie, czyli w 2021 roku . Zawodnik nie miał co liczyć na występy w pierwszym zespole Krasnodaru, został włączony do drugiej drużyny, a w perspektywie miał jeszcze sześć miesięcy kontraktu i "banicji" na zapleczu .

Żygulow poczuł się na Dolnym Śląsku na tyle komfortowo, że przeprowadzka z ogromnego Krasnodaru do niewielkiego miasteczka nie spędzała mu snu z powiek. Wręcz przeciwnie. - Polubiłem to. Lubin może i jest małym miasteczkiem, ale ma świetną lokalizację: trzy godziny drogi od Berlina, półtorej godziny od Drezna, trzy godziny od Pragi. Można było tam jeździć w weekendy. Początkowo mieszkałem w Lubinie sam, bez rodziny, ale szybko się zaaklimatyzowałem. Miałem dobre relacje z kolegami z drużyny. Zawsze byłem i będę przekonany, że nie ma złych narodowości, są tylko źli ludzie. Na początku w Polsce wszystko było świetnie. Ale potem zaczęło się to, co się zaczęło - powiedział piłkarz.