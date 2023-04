Na przełomie lutego i marca zeszłego roku, tuż po wkroczeniu wojsk Putina na terytorium Ukrainy i rozpętaniu wojny, dla dużej części piłkarskiego świata jasnym było, że w obliczu takich wydarzeń należy zareagować stanowczo i ostro. Wiele państw, w tym Polska, apelowały do UEFA i FIFA o podjęcie kroków i wykluczenie Rosjan z możliwości rywalizacji na arenach międzynarodowych, w tym z meczu barażowego na mundial w Katarze przeciwko "Biało-Czerwonym".

Czy to wkrótce może się zmienić? Wyczuwa się odwilż w komunikatach niektórych sportowych organizacji, w tym w stanowisku Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Thomas Bach wywołał burzę, gdy kilka tygodni temu wydał zalecenia i warunki, których spełnienie mogłoby przyczynić się do powrotu Rosjan i Białorusinów do rywalizacji ze sportowcami z innych krajów.