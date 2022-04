Rosjanie znów zdumiewają! Szykują się do gry

Rosja miała być rywalem Polski w meczu pierwszej fazy baraży o awans na mistrzostwa świata. Po jej wykluczeniu "Biało-Czerwoni" automatycznie awansowali do finału, w którym pokonali 2-0 Szwecję. Jeszcze przed tym spotkaniem władze rosyjskiego związku (RFU) robiły, co mogły, by ich kadra ostatecznie powalczyła o przepustkę na mundial. Odwołania do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) na nic się jednak zdały.

Rosjanie wierzą w zmianę decyzji UEFA i FIFA

Szansę na mistrzostwa świata kadra Karpina straciła bezpowrotnie, ale nie oznacza to, że Rosjanie poddali się w walce o przywrócenie ich do międzynarodowych rozgrywek. Jak informuje redakcja "Match.tv", drużyna narodowa z tego kraju realizować będzie normalny program przygotowań do... Ligi Narodów, której pierwsze mecze rozegrane będą w czerwcu. "Sborna" jest przypisana do Dywizji B, grupy 2. - obok Islandii, Izraela i Albanii.

- Rosyjski Związek Piłki Nożnej pracuje nad różnymi możliwościami zapewnienia treningów dla drużyn narodowych w ramach wcześniej ustalonego harmonogramu na 2022 rok - przekazano w komunikacie dla redakcji.

Czy możliwym jest, by Rosja ostatecznie wystąpiła w rozgrywkach? FIFA i UEFA z jednej strony zdecydowały się zawiesić kadry narodowe i drużyny klubowe, z drugiej zaś - wysyłają sygnały mogące sugerować, że położenie tamtejszych drużyn może się zmienić. Europejskie władze zatwierdziły bowiem kandydaturę do organizacji Euro 2028 lub 2032, zaś światowe - uznały rosyjski za jeden z języków urzędowych federacji.